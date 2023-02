Calcio, nuova ondata investitori potrebbe inasprire disciplina finanziaria

(Teleborsa) - Lapotrebbe essere, inclusi fondi d'investimento specializzati nel settore sportivo e fondi di private equity, i quali sono più focalizzati sulla redditività e sull'efficienza operativa. Lo sostienein un nuovo report sul tema, dove viene sottolineato che un numero maggiore di soggetti finanziari di questo tipo, nonché requisiti di sostenibilità finanziaria più severi da parte della UEFA, "potrebbero migliorare le prestazioni finanziarie a medio termine".Gli analisti sostengono che gli investitori stranieri specializzati, in particolare i, sono attratti da quelle che considerano "valutazioni contenute" dei club europei. Queste valutazioni riflettono, tra le altre cose, le spese eccessive della gestione precedente, aggravate dai mancati ricavi del settore di circa 9 miliardi di euro durante la pandemia, secondo la UEFA. Tali investitori tendono a concentrarsi su ", dove c'è una maggiore possibilità di migliorare le prestazioni finanziarie".Un approccio utilizzato è quello di migliorare le prestazioni grazie aall'avanguardia, analisi dei dati e flussi di entrate diversificati. Inoltre, viene sottolineato che le squadre potrebbero aumentare le entrate televisive e commerciali dopo aver migliorato i loroIl report di Fitch cita il, affermando che si tratta di "uno dei casi più evidenti di inasprimento della disciplina finanziaria nel calcio europeo". Dopo che il fondo ha rilevato il club nel 2018, ha reclutato nuovi direttori tecnici, introdotto un tetto salariale interno e assunto giocatori più giovani, che avevano salari più bassi e sono stati acquistati per commissioni di trasferimento inferiori rispetto ai giocatori affermati.Nel 2022, il club ha registrato undi quasi 30 milioni di euro e ha ridotto il proprio indebitamento netto a 28 milioni di euro da 101 milioni di euro nel 2021, vincendo la Serie A italiana di quella stagione. Elliot haper 1,2 miliardi di euro nel settembre 2022 , dopo aver investito circa 700 milioni di euro in cinque anni.