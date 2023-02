Banca Ifis, analisti positivi dopo il nuovo record di utile netto

Banca Ifis

(Teleborsa) - Glisu, dopo che l'istituto ha registrato il nuovo massimo storico dell'utile netto, salito a 141,1 milioni di euro (+40% anno su anno), che ha consentito di raggiungere con un anno di anticipo l'obiettivo di utile previsto dal Piano Industriale per il 2023.ha giudicato i conti della challenger bank più alti delle aspettative, conferendo quindi un giudizio di Outperform e un target price al titolo di 19,70 euro per azione.ha apprezzato soprattutto lasull'utile 2023, confermando il consiglio Accumulate per le azioni di Banca Ifis.) ha confermato il Buy e il prezzo obiettivo a 19 euro. "Consideriamo positivamente il rapido riprezzamento degli asset di Banca Ifis nonché la, che ha consentito alla società di registrare risultati 4Q22 ben al di sopra delle nostre aspettative e di raggiungere l'obiettivo del piano industriale con un anno di anticipo, nonostante diversi one-off negativi", hanno scritto gli analisti.ha aumentato il target price a 21 euro per azione (+8%), sottolineando i risultati superiori alle attese grazie a NII e minori costi. La banca "ha mostrato un buon set di risultati, confermandoe senza indicazioni di deterioramento dell'asset quality - si legge nella ricerca - Seppur riconosciamo che il titolo tratti a valutazioni contenute e offra una remunerazione attraente, ribadiamo Hold alla luce profilo di rischio più elevato (esposizione a SME e portafoglio NPL di proprietà) in un contesto ancora incerto e di una profittabilità che ci aspettiamo non si discosti eccessivamente da quella delle banche tradizionali".Intanto, allunga il passo rispetto alla seduta precedente, che si attesta a 16,12 euro,. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 16,4 e successiva a 16,86. Supporto a 15,94.