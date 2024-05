AMCO, arriva Katia Mariotti da Banca Ifis: nuovo condirettore generale

Banca Ifis

(Teleborsa) -, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, ha comunicato che, a partire dal 3 agosto, assumerà la carica dicon focus sulle aree di business e funzioni di supporto al business, a riporto dell'AD.Katia Mariotti ha una: è stata Responsabile della Direzione NPL del Gruppo, Amministratore delegato di Ifis NPL Investing e di Revalea. In precedenza, è stata partner di EY con la responsabilità del settore NPE per il Sud Europa. Infine, è stata in RBS nel 2005-2016 dove ha lavorato - tra l'altro - all'identificazione del portafoglio non-core e alla sua successiva razionalizzazione, valorizzazione e vendita.AMCO spiega che la nomina è in linea con l'tracciata nel Piano Strategico "Produciamo Valore", che prevede il rafforzamento delle strutture a diretto riporto dell'AD.