Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari zavorrata dalle banche

(Teleborsa) -, dopo i pesanti ribassi di ieri, nonostante la chiusura positiva di Wall Street (con nuovi record su S&P-500 e Nasdaq) e di Tokyo (dopo che la BoJ ha segnalato che ridurrà successivamente l'importo degli acquisti di titoli di Stato giapponesi).Sul fronte macroeconomico, inla statistica definitiva del CPI armonizzato di maggio è stata migliorativa, rilevando variazioni di +0,1% m/m e di +2,6% a/a, contro +0,2% m/m e +2,7% a/a emersi - rispettivamente - in sede preliminare. L'Istat ha invece stimato per aprile 2024 una crescita congiunturale per le esportazioni (+2,3%) e una riduzione per le importazioni (-1,1%), con il saldo commerciale salito a +4.807 milioni di euro.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.318,4 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 77,96 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +150 punti base, con un incremento di 6 punti base, con ilpari al 3,89%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,28%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,45%.Pioggia di vendite sul, che scambia con una pesante flessione dell'1,66%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 35.224 punti, ritracciando dell'1,60%. Negativo il(-0,76%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il(-0,32%)., segna un buon incremento, che riporta un +1,55% rispetto al precedente.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,39%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,21%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,15%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,05%.Tra i(+1,12%),(+1,04%),(+0,79%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,33%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,01%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,50%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,12%.