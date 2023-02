ILLA, Negma raggiunge 29% del capitale dopo conversione POC

ILLA

(Teleborsa) -ha superato la soglia rilevante del 20% nel capitale di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente. La società d'investimento con sede a Dubai, specializzata in strumenti ibridi di capitale e debito, detiene 185.696.527 azioni, pari ad una quota dicalcolata sul numero di azioni emesse complessive pari a 636.761.527.Ciò segue l'emissione di nuove azioni dopo le richieste di conversione, arrivate nei giorni scorsi, del(POC) riservato alla stessa Negma.Negma è ora di gran lunga ildella società emiliana, seguita da Ki Group Holding con l'8,49%, Lucio Stella con il 7,54% e NOI Srl con il 5,35%. Al mercato è in mano il 49,46%.Alcuni azionisti, tra cui Lucio Stella e NOI Srl, stanno sollecitando la società adel Prestito Obbligazionario Convertibile, in quanto credono che "le partecipazioni sociali sono state gravemente condizionate dalla- di per se già gravosi e inefficaci -, applicazione che ha comportato una oltremodo illegittima diluizione delle partecipazione sociali degli azionisti di minoranza".