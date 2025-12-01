OPS eCom rafforza il patrimonio: accordo strategico da 2 milioni con GDL

Ops eCom

(Teleborsa) -, società specializzata nei servizi per l’e-commerce e nella distribuzione digitale di prodotti e servizi, fa sapere che è pervenuto l'impegno da parte di GDL, leader nazionale nel settore della ristrutturazione del bagno, del comfort abitativo e del benessere della persona a transigere la posizione creditoria con la conversione del credito in capitale di Ops eCom.L’impegno riguarda, in particolare, spiega una nota, la transazione su alcune posizioni debitorie del gruppo prevedendone la conversione in capitale.Si tratta, sottolinea la nota, di una nuova importante tappa nel percorso di ristrutturazione, rilancio del business e rafforzamento patrimoniale per Ops eCom avviato con l'ingresso nel capitale di Fortezza Capital Holding e con la nomina di un nuovo management.L'operazione prevede l’utilizzo da parte di GDL di euro 2.023.962 di crediti verso Ops eCom per la sottoscrizione di nuove azioni emesse, con esclusione del diritto di opzione, per un pari importo.L’accordo prevede, in particolare,e a liberarlo tramite la compensazione del credito di euro 2.023.962 entro il giorno di Borsa aperto successivo alla pubblicazione del prospetto informativo di Ops eCom per l’ammissione alle negoziazioni delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale. Il prezzo di emissione verrà determinato in seguito sulla base di meccanismi concordati nel medesimo accordo.La proposta prevede altresì specifiche condizioni sospensive relative alla definizione di procedure legali pendenti.Qualora la proposta venga accettata e l’operazione perfezionata, previo espletamento dei necessari passaggi societari e autorizzativi, ne conseguirà: l’abbattimento dell'indebitamento complessivo di euro 2.023.962; un incremento del patrimonio netto di pari importo con conseguente rafforzamento dei ratio patrimoniali; la chiusura definitiva di ogni contenzioso e pretesa tra le parti coinvolte.L’accordo con GDL segue un analogo accordo sottoscritto con IBox, comunicato al mercato il 20 novembre, per la compensazione dei crediti (euro 1.800.000) e debiti (euro 650.000) vantati e dovuti da IBox nei confronti di Ops eCom con un saldo netto di euro 1.150.0000.IBox ha inoltre confermato la volontà di utilizzare il credito di euro 1.150.000 per sottoscrivere un futuro aumento di capitale di Ops eCom. Per effetto della conversione, IBox sottoscriverà n. 4.423.077 azioni.Gli accordi con IBox e GDL s’inquadrano nel piano di ristrutturazione, rilancio del business e rafforzamento patrimoniale deciso dal management di Ops eCom dopo l’ingresso nel capitale di Fortezza Capital Holding.Il piano per il rafforzamento patrimoniale prevede: un aumento di capitale sociale, già realizzato, di euro 3.738.006, 3.238.006 attraverso il conferimento da parte di Fortezza Capital Holding di Deva (società interamente controllata), e 500.000 attraverso un versamento in denaro; la delega al Consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale fino a euro 20.000.000 attraverso un’emissione di obbligazioni convertibili riservata a Global Capital Investment Ltd. (la prima tranche di euro 500.000 è stata emessa il 10 novembre); la delega al Consiglio di amministrazione ad aumentare ulteriormente il capitale sociale fino a euro 100.000.000, entro cinque anni, attraverso emissione di azioni ordinarie con diritto di opzione o obbligazioni convertibili.Considerando: l’aumento di capitale sociale a pagamento di euro 3.738.006 già sottoscritto da Fortezza Capital Holding, le due proposte di aumento di capitale con sovrapprezzo per euro 6.000.000 avanzate da Fortezza Capital Holding (valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione di Ops eCom il 18 novembre), l’emissione e la conversione di euro 500.000 di obbligazioni, l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione in data 27 novembre 2025 degli accordi per il conferimento in aumento di capitale dei crediti vantati da GDL con la trasmissione al Comitato Controllo e Rischi e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate per un loro esame e valutazione, dove la struttura patrimoniale di Ops eCom verrebbe significativamente rafforzata, il patrimonio netto passerebbe da un valore negativo di euro 18.980 migliaia (alla data del 31.12.2024) a un valore negativo di euro 5.568.000.La proposta di cui al presente comunicato, conclude la nota, è in linea con le azioni di risanamento che prevedono: la sottoscrizione di accordi con alcuni fornitori ritenuti strategici (come IBox e GDL) in forza dei quali il debito verrebbe convertito in azioni non quotate che potranno essere successivamente ammesse alle negoziazioni; la definizione di accordi di riscadenzamento o di saldo e stralcio da eseguire nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi con il supporto dell’Esperto nominato il 12 novembre dalla Commissione per l’Assegnazione degli Esperti, istituita presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano; la presentazione di una proposta di transazione fiscale di cui art. 23, comma 2-bis, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).