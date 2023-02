illimity affonda dopo i risultati per guidance 2023 deludente

illimity

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, che risulta il peggiore dell'intero indice FTSE Italia All-Share. Questa mattina ha comunicato di aver registrato un utile netto in rialzo a 24,7 milioni di euro nel quarto trimestre 2022 (il più alto mai raggiunto), dai 19,4 milioni di un anno fa, e un margine di interesse a 46,1 milioni, da 34,5 milioni di un anno fa.parla di "risultati del quarto trimestre del 2022 complessivamente allineati alle attese", mentre per quanto riguarda l'outlook illimity "ha fornito unaindicando un target di net income a 100 milioni di euro, -16%alla nostra stima di 119 milioni di euro".Per gli analisti di IMI (), "nonostante un risultato in linea con le aspettative, consideriamo questo insieme di risultati deludente, in quanto ha deluso le attese a livello operativo, ha mostratodisponibile per alimentare la crescita futura". Anche loro ritengono deludente la previsione di utile netto per il 2023.Analizzando la guidance 2023 inferiore alle attese, Banca Akros spiega che la causa è la previsione di "un adei crediti dovuto al rallentamento dell'economia e all'elevata inflazione, mentre è atteso un miglioramento della leva operativa"."Complessivamente, consideriamo 100 milioni di eurodei nostri risultati nel 2023 alla luce dele senza ipotizzare nuove iniziative o strategie inorganiche", ha detto ladurante la call con gli analisti.Benzi ha spiegato che illimity si aspetta "che le entrate continueranno a crescere a un ritmo sostenuto", con "una progressione del net interest income a due cifre, più che compensando l'". I costi operativi "dovrebbero crescere a un ritmo decelerato rispetto alla crescita registrata nel 2022", anche perché "il picco degli investimenti in digitalizzazione è in gran parte completato".registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 7,16 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 6,872 e successiva a quota 6,583. Resistenza a 7,647.