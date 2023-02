Petrolio: prezzi in fiamme. Russia taglierà la produzione

(Teleborsa) - Mosca ridurrà la produzione di greggio di 500.000 barili al giorno, come annunciato lo scorso dicembre, in risposta all'embargo e al tetto al prezzo, decisi in Occidente. La conferma è arrivata dalSi tratta di circa il 5% del suo output che sarà ridotto a partire dal mese di marzo."Oggi stiamo vendendo l'intero volume della nostra produzione di petrolio. Ma, come abbiamo detto, non venderemo petrolio a coloro che aderiscono direttamente o indirettamente ai principi del price cap", ha detto Novak secondo l'agenzia di stampa statale russa Tass.Accelera il greggioamericano con un +2,57% a 80,06 dollari al barile. In crescita anche ildel Mare del Nord, che passa di mano a 86,3 dollari al barile (+2,24%)