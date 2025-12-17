Milano 9:01
Regno Unito, prezzi produzione in frenata a novembre

Economia, Macroeconomia
Regno Unito, prezzi produzione in frenata a novembre
(Teleborsa) - Rallentano i prezzi alla produzione del Regno Unito nel mese di novembre 2025. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), l'indice dei prezzi alla produzione (output) ha registrato una variazione pari a +0,1% su base mensile, come il mese precedente e in linea ncon quanto stimato dagli analisti.

A livello annuale, si è registrata una variazione pari a +3,4%, contro il +3,6% del mese precedente.

L'indice core, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha segnato una variazione nulla su mese, mentre è salito del 3,5% su base annuale (+3,6% precedente).

(Foto: © Melinda Nagy/123RF)
