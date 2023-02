Lepermislibre si è quotata su Euronext Growth Paris

Lepermislibre

(Teleborsa) -, piattaforma francese di educazione alla guida,. Il prezzo di ammissione è stato fissato in 3,83 euro per azione, per una capitalizzazione di circa 46 milioni di euro. L'IPO ha raccolto complessivamente 8 milioni di euro.Fondata a Lione, Lepermislibre intendecon la una piattaforma proprietaria integrata e scalabile. Questa piattaforma consente ai candidati di accedere a metodi di apprendimento e corsi di revisione del Codice della Strada adeguati alle nuove abitudini della generazione dei "nativi digitali".L'IPO di Lepermislibre sulla Borsa di Parigi consentirà all'azienda di perseguire la propria strategia attorno a tre elementi chiave: aumentare la propriaa livello nazionale, espandere la propriae la rete di istruttori, arricchire ela propria offerta."Dal 2019 la nostra crescita è stata costante, ma non intendiamo fermarci qui - hanno spiegato Lucas Tournel e Romain Durand, co-fondatori di Lepermislibre - Puntiamo a raggiungere un. La nostra ambizione è forte: diventare il leader francese nell'educazione alla guida".