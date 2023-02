Pensioni, sindacati: incontro interlocutorio con il Governo, su Opzione Donna qualcosa si muove

(Teleborsa) - Suil Governo "ha messo qualcosa sul tavolo, una prima intenzione di modificare la norma che hanno utilizzato in manovra. Stanno lavorando per modificare l'attuale impostazione, ma non è specificato se si tratta di un'ulteriore modifica o del suo ripristino". Lo ha fatto sapere il leader della Uil,, al termine dell'incontro al Ministero del Lavoro. "Il Governo si è impegnato a modificare l'attuale norma e a darci una risposta nelle prossime ore o nei prossimi giorni – ha aggiunto –. Si stanno confrontando ministero del Lavoro e Mef e, quindi, aspettiamo di avere qualche notizia. Ma non sappiamo di che tipo sia l'apertura. Bisogna passare dalle dichiarazioni ai fatti".Dalla riunione è emerso che, oltre a Opzione donna, per ladelle pensioni il governo sta valutando l'ipotesi di estendere i(già previsti dalla riforma Dini solo per chi è nel contributivo pieno) a tutte le forme pensionistiche per le donne. Quattro mesi di anticipo equivarrebbero ain più, hanno spiegato i sindacati, aggiungendo che sono in corso valutazioni tra tecnici del Lavoro e Mef.Per, segretario confederale della, è stato un "incontro assolutamente interlocutorio", in cui "non abbiamo avuto risposte, a partire dalla prima che avevamo sollevato alla prima riunione, che era il segnale di ripristino di Opzione donna". "Non perché riteniamo che quella sia una soluzione – ha spiegato – ma perché è il punto di partenza per rendere credibile un percorso, che mette leoggi al centro di questo tavolo al centro".Intanto, ha aggiunto l'esponente della Cgil, "sono stati messi in fila una serie di punti e di titoli su cui ragionare rispetto alla condizionee delle donne. Ma siamo ancora in una fase di. Abbiamo sollevato un'altra questione rispetto alla condizione giovanile: oltre alleche auspicabilmente si discuteranno, è fondamentale tenere insieme ila partire da un contrasto allache è la vera causa della prospettiva previdenziale critica per i giovani"."Abbiamo detto che con iintrodotti nella finanziaria e con l'ipotesi che si discuta di ritornare alla piena liberalizzazione del rapporto a termine si va esattamente nella direzione opposta", ha precisato Ferrari. "Proprio per l'impatto che ha anche sul piano previdenziale è necessario invertire la tendenza e contrastare la precarietà – ha concluso –. C'è bisogno di allargare la: la prima leva è il salario, un lavoro stabile".