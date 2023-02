Creactives Group avvia quotazione su EGM PRO

MIT SIM

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la. L'azienda veronese, a capo di un gruppo operante nel settore della digital transformation, è già quotata sul sistema multilaterale di negoziazione (MTF) della Borsa di Vienna.Il gruppo supporta i clienti nellarelativi a tutta la catena di approvvigionamento, ovvero nelle attività di analisi e categorizzazione dei medesimi dati, fornendo loro strumenti proprietari di tecnologia semantica sostenuti da intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Semantic).Creactives Group S.p.A. controlla al 100%: la società operativa Creactives S.p.A. con sede a; la società commerciale Creactives GmbH (Cred), con sede asul Meno. Il gruppo è presente anche in Spagna () e in Francia () con due sales office.Creactives Group ha chiuso il semestre al 31 dicembre 2022 con unpari a 2,88 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto al 31 dicembre 2021. Gli Annual Recurring Revenue (ARR) ammontano a 4,39 milioni di euro, in aumento del 42%.Il processo di quotazione è curato da(che riveste il ruolo di). La data prevista di ammissione è il 28 febbraio 2023, con l'inizio delle negoziazioni nei giorni seguenti.