Cy4gate, contratti per 1,3 milioni di euro con clienti governativi e corporate

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, si è aggiudicata dei. Il valore complessivo dei contratti acquisiti ammonta a circaper la durata di 1 anno. Il 65% del valore contrattuale complessivo deriva da contratti con clienti governativi mentre il restante è frutto di acquisizioni da parte di clienti corporate."Sono soddisfatto dei livelli di gradimento di cui gode il nostro modern SIEM RTA che sempre più spesso viene scelto tra le diverse opzioni disponibili sul mercato, per giocare il delicato ruolo di contribuire al rafforzamento delle barriere cibernetiche dei nostri clienti - ha commentato il- Questi nuovi contratti costituiscono undelle caratteristiche funzionali del prodotto per adeguarlo costantemente a situazioni mutevoli e complesse, spesso non gestibili con il semplice acquisto di tecnologie standard e poco flessibili, nella consapevolezza che ogni realtà presenta delle peculiarità tali per cui questa tipologia di sistemi non può sempre rispondere alla logica del fit for all"."In un momento storico in cui il livello di insicurezza, reale e percepita, nel dominio cyber è elevata - ha aggiunto - siamo certi che ilche l'azienda da sempre si è data, si traduce in quella vicinanza e prossimità che aiuterà i clienti ad approcciare le sensibili tematiche cibernetiche con una maggiore serenità, agevolando la presa di coscienza e consapevolezza necessarie ad un deciso cambio di passo nella governance complessiva della cyber security".