Dotstay, EnVent avvia copertura con Neutral e TP a 5,85 euro

Dotstay

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan (EGM) e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine. Ilè stato fissato a(per un potenziale upside di circa il 6%), mentre il giudizio sul titolo è "". La società si è quotata il 29 dicembre 2022 sul Segmento Professionale dell'EGM con un prezzo di collocamento di 3,75 euro per azione.Dotstay ha avviato il business e sviluppato una piattaforma tecnologica proprietaria, anche se le sue: dovrebbe aver chiuso il 2022 con ricavi pari a 0,3 milioni di euro, ha un team di 6 persone (a dicembre 2022), 20 proprietà in portafoglio e circa 30 utenti."L'aspettativa di valore dipende dalla capacità di espandersi attraverso l'appeal della propria offerta e raggiungere una rapida penetrazione nel mercato - commentano gli analisti - Riteniamo che, e altri a venire, insieme all', dovrebbe guidare la crescita dei ricavi e una rapida copertura delle spese generali".EnVent stima per il 2022per 358 mila euro, undi -131 mila euro e unadi 222 mila euro. Questi dati dovrebbero migliorare nel 2023, rispettivamente, a 1,13 milioni di euro, -27 mila euro e -156 mila euro. Le attese per il 2024 sono di ricavi per 1,81 milioni di euro, un EBITDA di 139 mila euro e una perdita di 16 mila euro.