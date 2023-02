Italmobiliare, Kepler Cheuvreux conferma Buy e target price

Italmobiliare

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato lae ilsu, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti.Gli analisti osservano che il titolo è ancora ai minimi degli ultimi due anni, senza aver beneficiato del recente rerating di mercato. Ciò "offre agli investitori", si legge nella ricerca, in quanto al prezzo attuale scambia con uno sconto superiore al 50% rispetto al NAV, un considerato "eccessivo" viste le prospettive positive per le società in portafoglio, lo sconto medio storico e track record delle restituzioni agli azionisti.Kepler Cheuvreux ricorda che, a partire dal 2016, Italmobiliare ha, allontanandosi dai materiali da costruzione (oggi meno del 5% del NAV),patrimoniale (conversione azioni di risparmio, riacquisto e annullamento azioni proprie) e reinvestendo prevalentemente in asset non quotati.Oggi l'obiettivo della società è quello di assumere una partecipazione significativa in aziende leader italiane come Caffè Borbone e Tecnica, svolgendo al tempo stesso un ruolo nella loro corporate governance. Viene sottolineato che Italmobiliare ha ulterioridi euro da investire in caso diSecondo gli analisti, iper il titolo sono: nuovi investimenti, che sarebbero agevolati da una sana struttura finanziaria; cessioni di asset per portare risorse aggiuntive; processo di internazionalizzazione per Caffè Borbone e IPO per Tecnica e ISEO.Oggi si muove al rialzo, che si attesta a 24,4 euro, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 24,67 e successiva a 25,47. Supporto a 23,87.