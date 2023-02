Lavoro, INL: da ispezioni recuperati un miliardo di contributi e premi evasi

(Teleborsa) - Continua ad affinarsi l'attività di intelligence dell'e con essa i risultati dell'portata avanti dall'Istituto. Oltre un miliardo i contributi e i premi recuperati a seguito delle ispezioni in circa, con un incremento del 22% degli accessi per verificare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Questi alcuni dei risultati evidenziati dal direttore INL,, davanti alla, riunita lunedì 13 febbraio 2023 nella Sala Piegari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone e dei rappresentanti di Ministero dell'Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Inpgi, Carabinieri, Guardia di Finanza, organizzazioni sindacali e datoriali. Un'occasione per illustrare le linee delladella vigilanza per il 2023 che vede edilizia, agricoltura, logistica e trasporti come i settori principali verso cui indirizzare i controlli relativi a salute e sicurezza nell'ambito della vigilanza cosiddetta di iniziativa."Obiettivo prioritario della programmazione - ha affermato Pennesi - sarà il contrasto al, alle esternalizzazioni illecite, al caporalato, alle forme patologiche che caratterizzano il lavoro autonomo e parasubordinato, alleconnesse al lavoro attraverso". Che ha inoltre sottolineato: "INL è chiamato a orientare l'attività di vigilanza verso tutti i fenomeni illeciti di particolare disvalore socio-economico, garantendo una piena tutela dei. A tal fine saranno valorizzate le sinergie con gli altri organi di controllo e con le parti sociali sindacali, mentre sul piano internazionale resterà fermo l'impegno a rafforzare la collaborazione con l'Autorità europea del lavoro, al fine di contrastare i fenomeni illeciti con aspetti transfrontalieri".Diretta la richiesta dela non abbassare la guardia. "Tre morti al giorno sul lavoro è un numero che il nostro Paese non può permettersi - ha affermato nel suo intervento -; occorre far crescere il numero degli". Ricordando che il contrasto all'illegalità passa dalla lotta al lavoro sommerso, agli appalti illeciti, all'interposizione illecita di manodopera, il Ministro si è soffermata sulla necessità di rendere ancora più sinergico l'interscambio con l': "Importante che questa Commissione si riunisca più volte durante l'anno, perché rappresenta un momento di incontro e di interlocuzione per soluzioni concertate e un monitoraggio continuo".Molteplici iconseguiti nel 2022 che sono stati illustrati dal Direttore INL, a partire dalladi intervenire su realtà aziendali a maggior rischio di irregolarità (tasso di irregolarità pari al 72%, con un incremento di 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente). Il personale ispettivo ha recuperato, a tutela dei, 1.153.324.990 euro di contributi e premi evasi, con un incremento pari al 3,75% e con un recupero previdenziale per ogni azienda ispezionata di 14.034 euro (€ 13.127 nel 2021: incremento di quasi il 7%)In salita il numero diper profili disul lavoro (17.035 nel 2022 a fronte di 13.924 nel 2021), ma anche delle violazioni contestate (+44%, dalle 17.643 del 2021 alle 25.481 nel 2022). Notevole l'incremento registrato anche in tema dididelle attività imprenditoriali, pari a 8.210 a fronte dei 3.971 dell'anno precedente, di cui circa il 35% (2.814) determinati da gravi violazioni in materia di sicurezza. Nel corso del 2022, il personale ispettivo ha maggiormente fatto ricorso anche ai poteri die di diffida accertativa (con incrementi del 6% e del 13% rispetto al 2021), in un'ottica di snellimento dei tempi e delle modalità procedurali di intervento a tutela dei crediti vantati dai lavoratori.