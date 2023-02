Carrefour, nuovo anno record. Titolo in rally a Parigi

Carrefour

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo dell'8,59%.A dare linfa alle azioni del colosso francese della distribuzione sono i risultati del 2022 che si è chiuso conin crescita del 16% a 90,8 miliardi di euro. In aumento anche ila 2,38 miliardi (+8,3%) ed ilrettificato pari a 1,21 miliardi (+7,6%)."In un contesto d'inflazione inedito Carrefour dimostra di nuovo ladel suo modello con risultati rimarchevoli" - ha dichiarato ilcommentando i risultati di bilancio -. "In 5 anni - ha sottolineato - il gruppo è arrivato a occupare una posizione leader e, ora, con il piano Carrefour 2026, inizia una nuova fase di conquista, con grandi ambizioni nel digitale, nello sviluppo dell'offerta discount e con i nuovi impegni sociali e ambientali".A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 17,32 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 18,18. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 19,04.