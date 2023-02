Enel, Tribunale Civile di Roma annulla sanzione del Garante privacy

gruppo energetico italiano

(Teleborsa) -"ha" la decisione del Tribunale Civile di Roma che, recependo integralmente i motivi di ricorso addotti dalla società, ha annullato il provvedimento con cui il Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva irrogato ad Enel Energia laper asserite violazioni nell'ambito dell'attività di telemarketing. Lo si legge in una nota delIl Garante della privacy aveva sanzionato Enel Energia - a gennaio 2022 - per 26 milioni e 500 mila euro, sostenendo che i dati dei consumatori erano stati usati senza consenso e che c'era stato un mancato rispetto del principio di responsabilizzazione."La decisione, le cui motivazioni saranno note fra qualche mese,posti in essere dalla società e evidenzia l'impegno con cui la stessa opera quotidianamente per assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali sia direttamente che ad opera dei propri partner della rete vendita", ha aggiunto Enel.