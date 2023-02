Interpump, fatturato 2022 supera i 2 miliardi di euro. Annuncia nuovi target

Interpump

(Teleborsa) -, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, ha registratopari a 533 milioni di euro nel, +18,5% rispetto al IV trimestre 2021, con una crescita a parità di perimetro del 17,4%. L'è stato pari a 127,2 milioni di euro, +30% rispetto al IV trimestre 2021 e con un margine del 23,9% rispetto al 21,8% del corrispondente periodo di confronto. L'è stato di 54,8 milioni di euro, rispetto ai 20,1 milioni di euro al IV trimestre 2021.Nell'le vendite nette sono state pari a 2.078,0 milioni di euro, +29,5% rispetto al 2021, con una crescita a parità di perimetro del 18,1%. L'EBITDA è stato di 492,3 milioni di euro, +29,6% rispetto 2021 e con un margine del 23,7%, in linea con il risultato del precedente esercizio. L'utile netto consolidato è stato di 269,6 milioni di euro, +35,8% rispetto al 2021."Idel 2022 sono ragione di un fondato sentimento di gratificazione per una serie di ragioni - ha commentato il- L'anno 2022 ha ampiamente superato le previsioni prefissate; con questo esercizio si chiude anche il triennio 2020-22 per il quale avevamo indicato a inizio 2020 le nostre aspettative che sono state significativamente superate; nonostante l'incertezza che ha caratterizzato l'ultimo triennio il gruppo conferma la propria straordinaria stabilità di performance"."Con questo spirito convinto affrontiamo il nuovo triennio 2023-25 con l'mantenendo standard di eccellenza reddituale e di equilibrio dei fondamentali finanziari", ha aggiunto.Laè pari a 541,8 milioni di euro, rispetto ai 494,9 milioni al 31 dicembre 2021 (nel periodo: investimenti pari a 129,5 milioni, acquisto azioni proprie per 94,8 milioni, dividendi per 31,2 milioni , acquisizioni per 43 milioni).Per ilInterpump punta a: una crescita complessiva del fatturato di circa il 25%; un mantenimento dei livelli di eccellenza della profittabilità, con un EBITDA margin nell'intorno del 22% considerando il probabile effetto diluitivo di eventuali acquisizioni effettuate nel periodo; la conferma del disciplinato approccio da un punto di vista finanziario, con una leva finanziaria compresa fra le 1-1.5x.