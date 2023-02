Volotea ed Eurowings annunciano joint venture

Lufthansa

(Teleborsa) - La compagnia aerea spagnola(gruppo) hanno firmato un. La cooperazione per la vendita congiunta è destinata a coprire oltre 140 rotte chiave operate da entrambe le compagnie, più di 100 da Eurowings e circa 40 da Volotea, senza alcuna sovrapposizione.Volotea è presente in 16 paesi e raggiunge oltre 100 destinazioni. Il vettore opera indal 2019, gestendo il servizio di navetta interno settimanale di Airbus tra Amburgo e Tolosa. Grazie a questa operazione di joint sales, Volotea opererà per la prima volta in Germania voli commerciali.Allo stesso tempo, Eurowings servirà destinazioni di piccole e medie dimensioni inNel contesto della prevista collaborazione, Volotea opereràda/per la Germania, connettendo direttamente Berlino, Dusseldorf, Stoccarda e Amburgo con le sue basi di Bordeaux, Lione e Nantes (in Francia), Firenze e Verona.