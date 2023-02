Enel Grids tocca record 5,6 GW nuova capacità rinnovabile aggiunta a propria rete

Gruppo Enel

(Teleborsa) -, la business line globale di distribuzione di energia del, nel corso del 2022, ha collegato alle proprie reti la, relativa a circain tutto il mondo, di cui circa 317mila in Europa e il resto in America Latina.la capacità rinnovabile cumulata di piccola e media scala connessa alle reti di Enel Grids in tutto il mondo ha raggiunto, proveniente da un totale di circa. Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla crescente capacità di accogliere generazione rinnovabile distribuita (hosting capacity) e all'elevato livello di digitalizzazione delle reti di distribuzione gestite da Enel."Le reti elettriche sono fondamentali nell'attuale scenario energetico, caratterizzato dalla crescente e sempre più decentralizzata generazione rinnovabile e dal ruolo sempre più attivo dei consumatori, come dimostra il numero record di producer e prosumer collegati alle reti del Gruppo Enel nel 2022”, ha dichiarato, Direttore di Enel Grid, aggiungendo "questa transizione energetica ‘bottom up’ senza precedenti è resa possibile dal gran numero di cittadini che utilizzano le risorse naturali per autoprodurre energia rinnovabile"."Prevediamo per il 2023 e oltre volumi sempre maggiori - ha anticipato il manager - come dimostrato dalla costante crescita di richieste giunte nelle prime settimane dell'anno".aggiunti a livello globale nel 2022,, di cui circa, corrispondenti all'installazione di oltrestandard. La capacità aggiunta nelle aree servite da Enel in Italia si è concentrata per ile per il 20% nelle regioni centrali. Le regioni meridionali hanno contribuito con il 14% e la capacità restante è stata installata nelle isole. Il numero dieffettuate nel periodo è pari a circa, circa 2,5 volte in più rispetto al 2021.hanno gestitoper conto dei clienti finali, valorizzando così le catene del valore dell'imprenditoria locale. Con le aggiunte record del 2022, il numero totale diammonta ora a circa, per una capacità complessiva di oltre 34 GW.In, Enel Grids ha collegatograzie anel 2022 (oltre 3 volte in più rispetto al 2021), fino a un, corrispondenti a una capacità complessiva di 24,4 GW. Tra le regioni servite da Enel Grids, l'Estremadura, l'Andalusia e la Catalogna hanno installato complessivamente l'80% della potenza totale, mentre la parte restante è stata suddivisa tra l'Aragona e le Isole Baleari e Canarie.Lesono state effettuate principalmente in, dove sono stati collegati alle reti 800 MW, quasi 2 volte in più rispetto al 2021.