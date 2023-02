Saccheria F.lli Franceschetti, nel 2022 ricavi crescono a doppia cifra

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2022, idisi attestano a 23,2 milioni di euro, in crescita del 20,1% rispetto ai 19,3 milioni di euro nell’esercizio 2021.Ilproprietario, che rappresenta un unicum nel panorama competitivo italiano e consente di raggiungere in maniera capillare clienti di qualsiasi settore e dimensione, contribuisce con un incremento del 43% del totale dei Ricavi generati rispetto al 2021. Dall’avvio nel novembre 2019, lo store online ha registrato oltre 30.000 utenti annuali e permesso l’acquisizione di oltre 2.500 nuovi clienti., edi Saccheria F.lli Franceschetti: "Analizzando la composizione dei Ricavi dell’esercizio 2022, che si incrementano complessivamente del 20,1% rispetto al 2021, emergono tutti i nostri punti di forza che rappresentano anche i nostri principali elementi distintivi nel panorama competitivo. La crescita a doppia cifra in tutte le principali categorie di prodottoin cui siamopresenti: ogni settore è permeato dei nostri prodotti, talmente duttili da adattarsi trasversalmente in ogni applicazione, per una maggiore stabilità dei ricavi e una diversificazione del rischio.nei primi 3 anni di attività, dimostrando la validità di un modello altamente scalabile e replicabile in altri mercati, che sarà alla base della nostra strategia di espansione internazionale. Siamo, inoltre, lin crescita del 3% rispetto all’esercizio 2021, ingrado di realizzare un prodotto completamente customizzato sulla base delle specifiche esigenze dei clienti".