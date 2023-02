Valtecne chiude con successo collocamento. Debutto su EGM il 1° marzo

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della meccanica di alta precisione,finalizzato alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Il collocamento, rivolto esclusivamente aditaliani, riguardava. Al collocamento hanno partecipato investitori istituzionali di primario standing, per unacomplessiva pari aIldelle azioni è stato fissato in, per un ammontare complessivo del collocamento pari a circa euroIlè pari a circa ilmentre ladella società è pari a circaè previsto per mercoledì"Dopo 40 anni di storia, siamo orgogliosi di approdare alla quotazione in Borsa, che ci consentirà di guardare al futuro con grande ambizione e di accelerare la nostra crescita", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Valtecne, dicendosi convinti che "da società quotata saremo più attrattivi per clienti che, soprattutto nella filiera medicale, richiedono standard gestionali e organizzativi molto elevati".Valtecne ha conseguito al 30 giugno 2022 un valore dellapari ae unpari a euroche riflette un EBITDA margin pari a 19,8%.Nel processo di quotazione, la società è assistita da:SV S.A., in qualità di Euronext Growth Advisor & Global Coordinator,in qualità di Consulente legale,in qualità di Advisor finanziario,in qualità di Società di Revisione,in qualità di Consulente fiscale ecome Consulente in materia di Investor & Media Relation.