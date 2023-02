(Teleborsa) - Il prossimo 22 febbraio il Tesoro offrirà, in asta, BTP short term e BTP indicizzati all'inflazione dell'area euro per un importo massimo di 5,25 miliardi.Nel dettaglio, sarà offerta la prima tranche del BTP short term, scadenza 28 marzo 2025, per un importo compreso tra 3,25 e 3,75 miliardi e la 14ma tranche del BTPEi decennale, scadenza 15 maggio 2033, per un importo tra 1 e 1,5 miliardi.