Superbonus, benefici superano costo per lo Stato: ecco i calcoli di Nomisma

(Teleborsa) -ed a quali condizioni? Anche, grazie al suopubblicato periodicamente, ha tentato di rispondere a questa domanda e dare un contributo costruttivo al dibattito se il governo abbia fatto bene a dire stop alla cessione dei crediti.di mantenimento della misura vi sarebberoa un intervento finalizzato all'efficientamento energetico di un immobile di proprietà.Per Nomisma servirebbe oggi una strategia perdalla misura, poiché si può dimostrare che, grazie agli interventi di efficientamento energetico, c'è stata unaed un(per un salto di 2 classi)(per un salto di 3 classi) degli immobili sottoposti a riqualificazione energetica. Ciò significa che, se volessimo(classe energetica minima D entro il 2033) e soddisfare gli(emissioni zero al 2050) occorrerà mantenere il meccanismo della cessione dei crediti per un tempo più lungo.Se da un lato il provvedimento risulta comprensibile alla luce delcomplessivamente sostenuto dallo Stato pari a, per una valutazione organica degli impatti che deriverebbero dalla sua soppressione è certamente utile una analisi complessiva dei ritorni prodotti e da una fotografia quanto più possibile puntuale su come è stato applicato.Nella rilevazione resa disponibile a gennaio dall'Enea, il totale complessivo deiper l'efficientamento energetico nel nostro Paese risultava pari adi euro Il, pari a circa 30,5 miliardi di euro, ha riguardato interventi pianificati nei, contro 24,5 miliardi degli edifici unifamiliari e 10,3 miliardi relativi a edifici funzionalmente indipendenti. Su un totale di 372.297 asseverazioni, solamente 51.247 hanno riguardato condomini, ovvero la tipologia di abitazioni che maggiormente avrebbero dovuto beneficiare dal provvedimento, contro le 215.105 degli edifici unifamiliari e le 105.945 delle unità funzionalmente indipendenti..Secondo un recente studio di Nomisma,del Superbonus 110% sull'economia è stato pari a, con un effetto diretto di 87,7 miliardi ed uno indiretti di 39,6 miliardi cui si aggiungono 67,8 miliardi di indotto.Per valutare gli effetti finanziari del provvedimento va segnalato che, già nel 2021, un'analisi prodotta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) evidenziava che ilsarebbe statoe che lasarebbe stataper la finanza pubblica, periodo in cui, dati i precedenti, la domanda di ristrutturazioni e di efficientamento energetico degli edifici avrebbe potuto mantenersi su livelli elevati, attivando nel sistema economico ulteriori effetti di crescita.Da non trascurare, infine,che, sempre secondo lo studio di Nomisma, ha visto un incremento die di. In particolare, una produzione aggiuntiva di 1 miliardo di euro in costruzioni produce un incremento di 16.402 unità di lavoro nette di cui 10.602 direttamente nel settore delle costruzioni (pari ad una percentuale del 64%) e 5.800 nei comparti collegati.L'investimento per la transizione ecologica attraverso il Superbonus si riflette anche sul bilancio delle famiglie, con(dati stimati da Nomisma sui cantieri già conclusi). Nello specifico, per chi ha beneficiato della misura il risparmio medio in bolletta, considerando anche il periodo straordinario di aumento dei costi dell'energia, è infatti risultato pari aLo studio evidenzia quindi una riduzione del 15,5% per un solo salto di classe energetica, 30,9% per un salto di 2 classi energetiche e del 46,4% per un salto di 3 classi.Preservareè certamente unama, alla luce delle evidenze prodotte anche da questi studi di approfondimento, certamenteche consenta di salvare la parte buona di un meccanismo sano seppur non sempre usato in modo corretto. Questo risulta oltremodo importante in un contesto che in Italia vede il 68% degli immobili residenziali con classificazione di efficienza energetica pari a D o persino inferiore, quindi molto bassa.Per sostenere la domanda di famiglie eterogenee sotto il profilo reddituale e fiscale, il- che ha rappresentato un importante sblocco del mercato anche in presenza di bonus -specialmente per interventi sui condomini, che rappresentano una quota significativa degli immobili meritevoli di ristrutturazione e opere di efficientamento energetico.