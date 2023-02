USA, PMI: manifattura in aumento a febbraio

(Teleborsa) - In miglioramento l'attività manifatturiera degli Stati Uniti ed anche l'attività dei servizi. La stima flash sull'indice PMI manifatturiero di febbraio elaborato da Markit indica infatti un livello di 47,8 punti che si confronta con i 46,9 punti del mese precedente e i 47,1 punti del consensus.Il dato si conferma tuttavia sotto la soglia critica dei 50 punti sotto la quale l'economia è in contrazione.Nello stesso periodo il PMI dei servizi si è attestato a 50,5 punti, in salita dai 46,8 punti del mese precedente ed al di sopra del consensus di 47,2 punti.