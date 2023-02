Zalando riduce forza lavoro: venti favorevoli della pandemia sono svaniti

Zalando

(Teleborsa) -, società tedesca di e-commerce specializzata in scarpe, vestiti e accessori, ha deciso di avviare un. Lo hanno annunciato i co-fondatori e co-CEO David Schneider e Robert Gentz in un messaggio ai dipendenti, poi pubblicato sul sito della società."Negli ultimi anni, alcune parti della nostra azienda si sono espanse troppo e abbiamo aggiunto un", hanno spiegato. Nonostante i progressi fatti negli ultimi mesi con il rallentamento delle assunzioni e gli sforzi per semplificare l'organizzazione, "entrando nel 2023 riconosciamo che non siamo dove dobbiamo essere e, di conseguenza, dobbiamo intraprendere un'azione ancora più decisiva".Viene sottolineato che "dal 2022 ie il contesto macroeconomico è diventato più difficile".I co-CEO hanno spiegato che programma di tagli coinvolgerà molte parti di Zalando, anche a livello di leadership senior. "Non abbiamo ancora piena chiarezza sull'impatto su ciascuna area, ma sappiamo che i nostri, così come i ruoli operativi nei nostri Zalando Studios, non saranno interessati", hanno sottolineato.Zalando ha avviato consultazioni con i rappresentanti dei dipendenti e comunicherà maggiori informazioni in futuro. È stato spiegato che il programma di revisione dell'organizzazione includerà un'ampia gamma di opzioni per supportare i dipendenti interessati, tra cui potenziali spostamenti di carriera interni, supporto allo sviluppo e al ricollocamento. "Stiamo anche valutando di iniziare con unnelle aree interessante", si legge nella nota.Si muove verso il basso, che si posiziona a 39,37 euro, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 39,03 e successiva a quota 38,68. Resistenza a 40,51.