Stellantis, risultati record nel 2022. Titolo in rialzo nel FTSE MIB

Stellantis

Stellantis

casa automobilistica italo-francese-statunitense

FTSE MIB

Stellantis

Stellantis

(Teleborsa) -chiude il 2022 connetti pari a 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18% rispetto al 2021 grazie ai prezzi netti favorevoli, al miglior mix modelli e agli effetti positivi dei cambi. L'è pari a 16,8 miliardi di euro, in aumento del 26%.Ilrettificato di 23,3 miliardi di euro, in crescita del 29%, con un margine del 13%, migliore rispetto all'obiettivo di superare il 12% al 2030. Il flusso di cassa industriale netto è di 10,8 miliardi di euro, in aumento del 78%,coerente con l'obiettivo 2030 di superare i 20 miliardi di euro I benefici netti di cassa sono pari a 7,1 miliardi di euro dalle sinergie frutto della fusione con Fca-Psa, in anticipo di oltre due anni rispetto all'obiettivo di 5 miliardi di euro su base annua.Laè "solida", con una liquidità industriale disponibile di 61,3 miliardi di euro.Il CdA propone undi 4,2 miliardi di euro corrispondente a 1,34 euro per azione, previa approvazione degli azionisti.“Oltre ai nostri risultati finanziari record e all’implementazione mirata del piano Dare Forward 2030,in Europa - ha dichiarato il-. Ora abbiamo la tecnologia, i prodotti, le materie prime e l’intero ecosistema di batterie per condurre lo stesso percorso di trasformazione in Nord America, a partire dai nostri primi veicoli completamente elettrici Ram dal 2023 e Jeep dal 2024. Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento a tutti i dipendenti e ai nostri partner per il contributo dato a creare un futuro più sostenibile”.. Per il 2023 Stellantis prevede una crescita a doppia cifra del margine operativo e un free cash flow industriale positivo. A livello di mercati il gruppo stima una crescita del 5% in Nord America, Europa allargata, Medio Oriente e Africa, India e Sud Pacifico, del 3% in Sud America e del 2% in Cina.Il Consiglio di Amministrazione di Stellantis ha approvato unfino a 1,5 miliardi di euro, da eseguire sul mercato allo scopo di annullare le azioni ordinarie acquisite attraverso il programma di riacquisto di azioni.Alla luce dei risultati, il titoloa Piazza Affari mostra un rialzo dell'1,61% muovendosi in controtrend rispetto alle vendite generalizzate che hanno investito l'intero listino milanese.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 16,28 Euro. Primo supporto visto a 15,97. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 15,82.