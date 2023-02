Costi energia terziario, Confcommercio: lieve calo a inizio anno, ma nel 2023 spesa per imprese a 38 miliardi

(Teleborsa) - Il calo della, dovuto soprattutto al clima mite in tutta Europa, e le ingentiapprovvigionate negli ultimi mesi hanno creato le condizioni favorevoli per una primadel costo delledi. A gennaio, infatti, arrivano alcuni segnali positivi dai mercati dell’energia che registrano un calo dei prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità: le quotazioni del gas naturale sono scese a circa 55 €/MWh (livello registrato nel 2021 quando la guerra doveva ancora iniziare), mentre i prezzi dell’energia elettrica viaggiano stabilmente sotto i 200 €/MWh. È quanto emerge dall’, analisi trimestrale realizzata in collaborazione con Nomisma Energia.Anche per le imprese deldi mercato, si registrano le prime riduzioni del costo delle(-12%) e del gas naturale (-33%), ma il costo complessivo dell’energia resta comunque ancora elevato. Per il 2023, infatti, la stima della spesa complessiva sostenuta da queste imprese per le forniture di energia elettrica e gas è pari a, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022 proprio in ragione del calo dei prezzi delle commodities energetiche, ma è un valore che rimane, comunque, ancora molto al di sopra dei 13 mld del 2021.Va, inoltre, evidenziato come, in prossimità del termine previsto per il superamento del– dal prossimo 1° aprile per le microimprese con potenza pari o inferiore ai 15 kW - la tariffa del mercato tutelato continui a presentare valori decisamente più bassi rispetto a quelli del(0,53 euro/kWh contro 0,65 euro/kWh per il primo trimestre 2023). Di fronte a questi dati è necessario pertanto prorogare, almeno fino alla fine del 2023, la data prevista per il superamento della tutela di prezzo per le microimprese, così come rimaneestendere la sterilizzazione degli oneri di sistema anche in favore delle utenze con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW, oggi escluse dalla misura. Per quanto riguarda i, invece, il ripristino dellefa risalire a gennaio i prezzi di benzina e gasolio.