Plenitude, Descalzi: IPO è ancora una possibilità che dipende dai mercati

Eni

(Teleborsa) - Per, la società diche integra rinnovabili, soluzioni energetiche per i clienti e una rete capillare di ricarica per veicoli elettrici (EV), "". Lo ha affermato, amministratore delegato di Eni, rispondendo alle domande degli analisti durante la presentazione del Piano Strategico per il periodo 2023-2026 , e possiamo anche cercare dei partner, o avere entrambe le cose", ha spiegato."Il", ha puntualizzato.Eni prevede che la capacità di generazione rinnovabile di Plenitude aumenterà a oltre 7 GW entro il 2026 e a oltre 15 GW entro il 2030. La società ha come obiettivo di più che raddoppiare i punti di ricarica entro il 2026; si prevede che l'di Plenitude aumenti per il 2026 di tre volte rispetto al 2022.