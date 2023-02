Politiche UE su auto, Descalzi (Eni): non è corretto che si definiscano tecnologie

Eni

(Teleborsa) - L'imposizione di un price cap a livello europeo è stato positivo perché ". Doveva esser fatto subito, quando siamo arrivati a un momento di degenerazione, con il prezzo non legato a fattori fisici". Lo ha affermato, amministratore delegato di, nella conferenza stampa che ha seguito la presentazione alla comunità finanziari del Piano Strategico per il periodo 2023-2026 Ovviamente, ha aggiunto, "il prezzo basso è dovuto anche agli stoccaggi pieni, a un momento in cui c'è stata una grande efficienza energetica, e ai risparmi delle persone. I, credono di più che possono farcela e i prezzi si abbassano".Descalzi ha comunque ricordato che "i prezzi sono comunque più del doppio (rispetto agli anni pre-pandemia, ndr) ed è"."Per avere dei prezzi bassi e per essere competitivi,, perché creiamo un sistema con una flessibilità in grado di rispondere alle punte", ha aggiunto.Sulle, rispondendo a una domanda sullo stop ai veicoli diesel e benzina, ha detto: "Trovo corretto che l'UE spinga e fornisca obiettivi sulla parte ambientale, mentre. Non deve essere un sistema politico che deve decide la tecnologia, ma un sistema di mercato e tecnologico, che possa garantire opzioni".