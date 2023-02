BCE conferma: aspettative inflazione medio termine cresciute da marzo 2022

(Teleborsa) -, nel corso del 2022, sono apparsedella BCE. E' quanto emerge da un articolo pubblicato nell'ambito del Bollettino economico della BCE, che analizza i cambiamenti nelle aspettative di inflazione a medio termine dei consumatori così come emersi dal Consumer Expectations Survey (CES) condotto periodicamente dalla banca centrale.Intraprendendo le necessarie azioni di politica monetaria e comunicando attivamente in che modo la politica monetaria stia contribuendo a stabilizzare l'inflazione futura - ricorda banca centrale - la BCE ritiene di poter contribuire adel pubblico epiù duraturi sulle aspettative di inflazione.Le banche centrali in genere prestano moltadegli operatori economici. - ricorda l'Eurotower - Questo perché gli andamenti di tali indicatori forniscono informazioni sulla misura in cui gli operatori percepiscono che la banca centrale sarà in grado di mantenere la stabilità dei prezzi nel medio termine. In tal senso si orientano le decisioni della BCE sui tassi di interesse e si inquadra laDallo studio emergesi è registrato una medio termine (da tre anni in avanti), in aumento in media dirispetto a febbraio 2022in seguito all'. Successivamente, le aspettative di inflazione sono diminuite leggermente ad aprile e maggio 2022, ma sono risalite nuovamente a giugno 2022 e si sono attestate. Per l'Istituto di Francoforte questo "è degno di nota perché le aspettative a medio termine erano state relativamente stabili fino a marzo 2022 e in linea con l'obiettivo di inflazione della BCE del 2%. Il balzo delle aspettative a marzoche leeffettiva nel primo trimestre del 2022".Le notizie relative agli- sottolinea la BCE - in particolare quelli di"potrebbero aver avuto undi inflazione a breve termine, e ciò può anche tendere ad alimentare aspettative più elevate a medio termine. Osservando più in dettaglio si notano revisioni al ribasso dlele aspettative di inflazione tra marzo e giugno 2022, tanto più evidenti in Spagna e in Italia e più frequenti fra i con minore istruzione ed alfabetizzazione finanziaria.