Cineworld, nessuna offerta cash per l'intera società

(Teleborsa) -, il secondo operatore di cinema più grande del mondo,(la proceduta di bancarotta controllata prevista dalla legislazione statunitense). Nonostante ciò, gli azionisti non si devono aspettare un recupero del valore delle azioni, anche perchè le offerte ricevute non prevedono un corrispettivo in contanti per tutto il perimetro della società, secondo quanto si legge in una nota. Intanto, Cineworld continua a gestire la sua attività globale e i cinema come al solito, senza interruzioni.Cineworld è, sottolineando che qualsiasi transazione attuata attraverso i casi del Chapter 11 avrebbe comportato una diluizione molto significativa delle partecipazioni esistenti nel gruppo e che non vi era alcuna garanzia di alcun recupero per i detentori di partecipazioni esistenti.Oggi la società ha affermato di aver ricevuto "da parte di alcune potenziali controparti di transazioni per alcune o tutte le attività del gruppo", ma che "per l'intera attività".Cineworld sta esaminando tali proposte, ma sottolinea che "non è previsto che l'eventuale operazione di cessione comportidella società". Infatti, l'eventuale operazione di vendita per il gruppo nel suo complesso "non comporterebbe la cessione delle partecipazioni in Cineworld stessa e non sarebbe quindi soggetta alle regole del Codice delle OPA".Seduta negativa per, che si posiziona a 0,027 sterline, con. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 0,0207 e successiva a 0,0144. Resistenza a 0,0455.