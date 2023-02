Covid , ISS: RT sale a 0,91. Incidenza stabile a 50

(Teleborsa) - Rimane sostanzialmente stabile l': 50 ogni 100mila abitanti (17-23 febbraio) contro 48 (10-16 febbraio). In aumento, ma sotto soglia epidemica, l'indice di trasmissibilità. Tra l'1 e il 14 febbraio, l'è stato pari a 0,91 (range 0,84-1,01), era 0,85. Ilè in calo all'1,3% (rilevazione al 23 febbraio) contro l'1,6% (16 febbraio). Ila livello nazionale sale leggermente al 5,2% (al 23 febbraio) contro il 5% del 16 febbraio. Questi i principali dati emersi dalQuattro regioni sono classificate a rischio alto per molteplici allerte di resilienza. Dieci sono a rischio moderato e sette classificate a rischio basso. Quattordici regioni riportano almeno una allerta di resilienza. Sei regioni e province autonome riportano molteplici allerte di resilienza.In merito all'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 ilspecifica che nella settimana 17-23 febbraio 2023 si registrano:con una variazione di +3,8% rispetto alla settimana precedente (n: 28.354);con una variazione di -18,4% rispetto alla settimana precedente (n: 299);con una variazione di -5,6% rispetto alla settimana precedente (n: 536.080).con una variazione di +0,5% rispetto alla settimana precedente (5,3%).