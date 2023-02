Imprendiroma acquista ramo d'azienda della F.D.M. Costruzioni

Imprendiroma

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha, specializzata nel restauro e nella manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela in materia di beni culturali e ambientali. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.L'operazione, si legge in una nota, è finalizzata ae ad accedere ad iniziative immobiliari caratterizzate da un'alta valenza architettonica. La pratica per l'ottenimento delle relative attestazioni Soa nella categoria OG2 con classifica IV-IVbis (opere fino a Euro 3,5 milioni) sarà avviata nei prossimi giorni."Questa acquisizione - ha commentato il- ha unaper il gruppo, in quanto consente di accrescere il know-how e le competenze tecniche dell'azienda e di consolidare la sua presenza sul mercato, in linea con gli obiettivi del piano industriale presentato agli investitori che prevede di intensificare i rapporti con la clientela di carattere pubblico e istituzionale".