Russia-Ucraina, un anno di guerra che ha sconvolto il mondo: il Fotoracconto

(Teleborsa) - È trascorso un anno esatto dalla notte fra il 23 e il 24 febbraio 2022, quando ilha ordinato l'- subito dopo la pandemia -A dodici mesi dall'invasione russa, sono più di: quasi 8 milioni sono rifugiati fuggiti in tutta Europa e circa 5 milioni sfollati all'interno del Paese. Secondo due nuovi rapporti pubblicati ieri dall'UNHCR, l'Agenzia ONU per i rifugiati, le loro prospettive di fare ritorno nell'immediato, tuttavia, sono offuscate dalle incessanti ostilità, dall'assenza di sicurezza e dal livello di distruzione nelle loro regioni di origine.È unche ripercorre tutti gliche ci hanno mostrato lacostretto aUn conflitto che hae che ha necessariamenteche si sono schierate a fianco del popolo e del governo ucraino. "" ha voluto ricordare oggi ilUna guerra che ha scatenatoche da subito hanno applicato pacchetti di sanzioni nel tentativo di indebolire ed isolare la Russia, con non poche conseguenze. Gli Stati europei si sono trovati a, e l'Europa tutta, ha lavorato per conquistare l'indipendenza nel mercato del gas o - quantomeno - liberarsi più in fretta possibile dalla dipendenza dalla Russia.