Tesoro colloca 6 miliardi di BTP pluriennali, tassi in aumento

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato, nell'asta odierna,, a fronte di richieste per 3,87 miliardi con un rapporto di copertura di 1,55. Il rendimento lordo, al 3,84% si è attestato 14 punti base al di sopra dell'asta analoga precedente, che risaliva al 31 gennaio.Sono stati collocati anche, a fronte di richieste per 4,7 miliardi e un rapporto di copertura di 1,34. Il rendimento lordo è del 4,34%, in aumento di 6 punti base.Venduti inoltrecon scadenza 2028, messi in asta, assegnati con un rapporto di copertura dell'1,36, il rendimento è stato del 2,97%.