ADNOC Gas aumenta flottante in IPO per significativa domanda investitori

(Teleborsa) - ADNOC, la compagnia energetica statale di Abu Dhabi, ha deciso di, una società di trasformazione del gas, sull'Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). ADNOC intende offrire circa iltotale di ADNOC Gas, rispetto al 4% annunciato in precedenza, per la "significativa domanda degli investitori in tutte le tranche".Come annunciato in precedenza, laè stata fissata tra AED 2,25 e AED 2,43 per azione, il che implica uncompreso tra 47 miliardi e 50,8 miliardi di dollari (da AED 172,7 miliardi a AED 186,5 miliardi).ADNOC Gas ha accesso al, che si stima siano le 7° più grandi riserve di gas naturale a livello globale. Il gruppo ADNOC Gas fornisce oltre il 60% del fabbisogno di gas di vendita degli Emirati Arabi Uniti e una base di clienti diversificata in oltre 20 paesi."Siamo lieti di annunciare che aumenteremo le dimensioni dell'offerta per l'IPO di ADNOC Gas, che è, e segna anche il prossimo importante traguardo per ADNOC e il nostro continuo viaggio nella creazione di valore", ha commentato Khaled Al Zaabi, Group CFO di ADNOC.Il prezzo dell'offerta finale sarà determinato attraverso un processo di book building e dovrebbe essere annunciato venerdì 3 marzo 2023. L'adovrebbe avvenire lunedì 13 marzo 2023.