Airbus, regione del Pacifico richiederà 920 nuovi aerei nei prossimi 20 anni

(Teleborsa) -, colosso europeo attivo nella produzione di aeromobili, prevede che leprenderanno in consegna, con la domanda di nuovi velivoli che sarà stimolata da una crescita media del traffico passeggeri nella regione del 3,2% annuo.Questo numero comprende circa 750 aeromobili acome le famiglie A220 e A320 e circa 170come l'A330neo e l'A350. Circa il 55% di questa domanda sarà indirizzata a un'ulteriore crescita e il 45% per sostituire gli aeromobili attualmente in servizio."Stiamo già assistendo a una ripresa costante del traffico aereo globale e a una", ha detto, Chief Representative di Airbus per Australia, Nuova Zelanda e Pacifico, alla vigilia dell'evento di settore "Avalon Airshow" che si terrà nei prossimi giorni a Melbourne."Ciò è particolarmente evidente nella, dove stiamo assistendo a un'e a un aumento dei voli da e per destinazioni chiave", ha aggiunto il manager.A livello globale, Airbus prevede unadi 39.490 nuovi aeromobili nei prossimi 20 anni, di cui 17.620 nella più ampia regione Asia-Pacifico.