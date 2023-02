Andamento sostenuto per l'indice delle società High Tech italiane (+1,89%), notevole balzo in avanti per Esprinet

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Wiit

Ftse SmallCap

Esprinet

Eurotech

It Way

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 165.074,5 e ha chiuso a 166.534,3, balzando dell'1,89% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è attestato a 829 dopo un avvio a quota 818.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,12%.Tra le azioni del, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,9%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 6,70% sui valori precedenti.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,89%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,71%.