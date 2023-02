Energia, CNA: “per lo sviluppo delle CER occorre garantire un quadro di sostegno chiaro”

(Teleborsa) - La CNA guarda con interesse allo sviluppo dellee attende l’imminente uscita del, le cui valutazioni complessive potranno essere fatte una volta che il testo verrà definitivamente approvato dopo il via libera di Bruxelles. Tuttavia tra le principali, CNA rileva che l’obiettivo dientro il 2027 è poco ambizioso, il riferimento a comuni fino a 5mila residenti per accedere al beneficio in conto capitale limita la platea e la copertura finanziaria delle agevolazioni ancora una volta sarà a carico delle bollette di cittadini e imprese con una conseguente iniqua distribuzione che penalizza le piccole imprese.Tra le novità introdotte, la nuova definizione dellepremio sull’. Non più un valore fisso bensì una tariffa contenente una quota fissa ed una quota variabile connessa all’andamento del prezzo zonale dell’energia, con valori distinti per scaglioni di potenza; il valore massimo, nel migliore dei casi, ammonterebbe aper impianti fino a, mentre l’incentivo sarà più basso sia al crescere della potenza sia in funzione del prezzo zonale. Tale nuovapotrebbe rendere più complesse le valutazioni iniziali sulla fattibilità della CER e sull’effettivo ritorno degli investimenti, tenuto conto che nella gran parte dei casi l’equilibrio costi/benefici di queste iniziative non ha margini particolarmente ampi.CNA sottolinea che per lo sviluppo delle CER è fondamentale puntare anche adcon un ruolo trainante da parte dei, in particolare. A tal fine sarà fondamentale garantire un quadro di sostegno chiaro ed effettivamente in grado di sostenere le iniziative di investimento delle imprese.Infine la previsione di un contingente massimo didientro il 31 dicembre 2027 mostra con evidenza la necessità di compiere uno sforzo più ambizioso che non potrà essere limitato alle previsioni del decreto in uscita. In tal senso ribadiamo che l’impegno che il Paese ha assunto verso lo sviluppo delle CER sia accompagnato da misure che possano coinvolgere nel percorso di decarbonizzazione circa 200mila PMI potenzialmente interessate ad installare piccoli impianti fotovoltaici di autoproduzione sui tetti dei loro capannoni.