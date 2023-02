Green, UniCredit-SACE insieme per nuova flotta autovetture Sicily by Car

Unicredit

(Teleborsa) - Finalizzati due finanziamenti daazienda siciliana che opera nel settore dell’autonoleggio, conper complessivi 20 milioni di euro. In dettaglio - spiega la nota - si tratta di un finanziamentoassistito dalla garanzia green diper 15 milioni di euro finalizzato all’acquisto di diverse tipologie di vettura basse emissioni di CO2 e un altro finanziamento diper l’acquisto di altri veicoli., il Gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,- commenta, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - ad offrire soluzioni finanziarie a supporto della trasformazione green del sistema economico e della transizione energetica di tutte le Pmi che hanno o vogliono elaborare una strategia di sostenibilità. Con questa operazione sosteniamo i piani di crescita di Sicily by Car e aiutiamo l’azienda a realizzare la transizione verso modelli di produzione a minore impatto ambientale, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR. In UniCredit la sostenibilità è un elemento fondamentale del modello di business e la banca ha intrapreso da anni un percorso con azioni e obiettivi concreti”.Il Presidente di Sicily by Car,dichiara:a favore della riconversione della flotta aziendale e la responsabilità, che sentiamo di avere, nel proporre ai nostri clienti soluzioni sempre più diversificate, per una mobilità a zero emissioni inquinanti” e prosegue: “Le nuove risorse finanziarie sono di fondamentale supporto ai progetti di espansione strategica della Sicily by Car che ha già intrapreso