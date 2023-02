IEG costituisce IEG Asia a Singapore nominando Ilaria Cicero come Ceo

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - A pochi mesi dalla sottoscrizione del MOU,sbarca definitivamente acon una propria società “IEG Asia Pte. Ltd.”, interamente controllata, e con due manifestazioni, rispettivamente nei settori del gioiello e del food & beverage, acquisite da CEMS - Conference & Exhibition Management Services: si tratta die diIEG, organizzatrice in Italia di manifestazioni leader nei comparti del jewellery e del food, Vicenzaoro e Sigep, dà seguito con questa operazione alla sua strategia di, partendo da Singapore - considerato l’hub per eccellenza, sia dal punto di vista logistico, sia economico - per innestare ancora una volta quel circolo virtuoso che, muovendo dai territori riminesi e vicentini, fortifica il business delle aziende a livello globale per un’ulteriore ricaduta sui territori di provenienza. Singapore Tourism Board conferma il suo supporto a IEG e aper lo sviluppo delle manifestazioni esistenti e per il lancio di nuovi progetti che possano potenziare l’intero ecosistema(Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) a Singapore.“Siamo anzitutto lieti - dice, International Business Development Director IEG - di confermare la partnership con STB, garanzia di sviluppo e successo per le manifestazioni acquisite. Desideriamo inoltre sottolineare quanto siano importanti le sinergie tra le manifestazioni in Italia e quelle acquisite, evidenziando il conseguente impatto generato dall’internazionalizzazione delle nostre fiere anche sul territorio italiano”.Per, CEO di IEG Asia: “l’obiettivo è quello di far crescere le manifestazioni a Singapore, anche facendo leva su un vicendevole e produttivo scambio del grande successo dell’ultima edizione di Vicenzaoro a gennaio 2023 che ha visto la presenza di oltre 1.300 brand espositori. Lo stesso si dica per il Sigep con le sue 1.000 imprese dell’edizione 2023 a Rimini”.“Con l'alba dell'aseanizzazione dell'industria MICE nel Sud-est asiatico in questo decennio - dice– Managing Director, Conference & Exhibition Management Services Pte Ltd - e gli obiettivi di portare gli eventi appena acquisiti a un livello internazionale per Singapore, siamo lieti di collaborare nei prossimi anni con IEG che organizza il Sigep a Rimini e Vicenzaoro a Vicenza. Questi eventi distintivi completeranno sicuramente le manifestazioni Café and Restaurant Asia, nonché il Singapore International Jewelry Expo . Il piano strategico di IEG per espandersi nella regione asiatica farà crescere le manifestazioni attuali a un ritmo più rapido per soddisfare le esigenze del mercato asiatico, un ottimo auspicio per l'industria MICE a Singapore nel prossimo futuro”., Executive Director, Exhibitions and Conferences della Singapore Tourism Board , dichiara: "Accogliamo caldamente il maggior presidio di IEG a Singapore e i suoi progetti per lo sviluppo qui di rinomati eventi globali. I piani di IEG, così come la recente apertura della sua sede a Singapore, sottolineano come il nostro settore MICE sia sulla traiettoria di una salda ripresa. Non vediamo l'ora di collaborare insieme per portare nuove fiere in altri settori man mano che i viaggi d'affari a livello mondiale riprenderanno ritmo ".