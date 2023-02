Il calendario societario 2023 di Moncler

Azienda nota per i piumini

(Teleborsa) - L'ha reso noto in un comunicato il calendario degli eventi societari del 2023 ed ha specificato che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti il pagamento di unrelativo all’esercizio 2022, pari ad euro 1,12 per azione ordinaria. La decisione in merito all’eventuale distribuzione del dividendo e al suo pagamento è rimessa alla competenza esclusiva dell’Assemblea e che la data di pagamento del dividendo è il 24 maggio con stacco cedola il 22 maggio.CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 202218.00 - Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaAssemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2022CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31 marzo 2023Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaCDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaCDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30 settembre 2023Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria