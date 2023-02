Italia, fatturato dell'industria cresce del 18% nel 2022

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che ail, al netto dei fattori stagionali, è, registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+0,8% sul mercato interno e +0,6% su quello estero). Nel quarto trimestre l'indice complessivo è cresciuto dello 0,4% rispetto al trimestre precedente (-0,1% sul mercato interno e +1,4% su quello estero).Con riferimento aidi industrie, a dicembre gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale per i beni di consumo (+2,2%), per i beni strumentali (+0,6%) e per i beni intermedi (+0,2%), mentre registrano una flessione su base mensile per l’energia (-2,5%).Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale c, con incrementi del 14,7% sul mercato interno e del 15,2% su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 20 contro i 22 di dicembre 2021.Per quanto riguarda gli indici corretti per gli effetti di calendario riferiti ai r, si registrano incrementi tendenziali marcati per i beni strumentali (+21,9%), per l’energia (+18,4%) e per i beni di consumo (+17,5%), più contenuti per i beni intermedi (+5,2%). Con riferimento al comparto manifatturiero, tutti i settori di attività economica mostrano una crescita tendenziale, ad eccezione del comparto chimico.Il fatturato dell'industria registrauna crescita annua sostenuta (+18%), sebbene in decelerazione rispetto all'anno precedente. "L'andamento congiunturale è stato caratterizzato da una forte espansione nei primi due trimestri dell'anno, cui ha fatto seguito un", ha commentato l'Istituto nazionale di statistica.