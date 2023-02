Lavoro: in calo infortuni, malattie professionali in crescita

(Teleborsa) -, nel primo mese del 2023, che sono state 39.493 (-31,4% rispetto al gennaio 2022), 43 delle quali con esito mortale (-6,5%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 4.756 (+44,3%). Lo ha comunicato l'Istituto.Nel dettaglio: le denunce di infortunio presentate all'Inail nel mese di gennaio 2023 sono state 39.493, in calo del 31,4% rispetto alle 57.583 del gennaio 2022, in linea con le 39.183 del gennaio 2021 (+0,8%) e in riduzione rispetto al primo mese del 2020 (-15,0%) e del 2019 (-17,7%). I dati rilevati al 31 gennaio di ciascun anno evidenziano a livello nazionale per il primo mese del 2023 un decremento rispetto a gennaio 2022 dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 53.637 del 2022 ai 34.248 del 2023 (-36,1%), mentre quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, hanno fatto registrare un aumento del 32,9%, da 3.946 a 5.245. Nel gennaio di quest'anno il numero degli infortuni sul lavoro denunciati ha segnato un -39,7% nella gestione Industria e servizi (dai 51.299 casi del 2022 ai 30.925 del 2023), un +6,3% in Agricoltura (da 1.453 a 1.545) e un +45,4% nel Conto Stato (da 4.831 a 7.023).Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto nel mese di gennaio 2023 sono statetre in meno rispetto alle 46 registrate nel primo mese del 2022, due in più rispetto al gennaio 2021, nove in meno rispetto al gennaio 2020 e una in meno rispetto al gennaio 2019. A livello nazionale i dati rilevati al 31 gennaio di ciascun anno evidenziano, pur nella provvisorietà dei numeri, per il primo mese del 2023 un decremento rispetto a gennaio 2022 solo dei casi mortali in itinere, scesi da 13 a nove, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono passati da 33 a 34. Il calo ha riguardato l'Industria e servizi (da 39 a 37 denunce) e il Conto Stato (da 3 a 0), mentre l'Agricoltura sale da quattro a sei decessi.Quanto alle denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail nel primo mese del 2023 sono stateispetto allo stesso mese del 2022 (+44,3%). L'incremento è del 54,6% rispetto al 2021 e del 2,6% sul 2020, mentre il dato è in calo del 3,1% rispetto al 2019.