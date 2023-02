Man Group, utili in crescita nel 2022. AUM il leggero calo

Man Group

(Teleborsa) -, asset manager britannico, ha terminato il 2022 conpari a 143,3 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 138,4 miliardi di dollari al 30 settembre 2022 e in calo del 4% rispetto ai 148,6 miliardi di dollari al 31 dicembre 2021. La società ha registrato unper l'intero anno pari a 608 milioni di dollari, in crescita del 25% rispetto all'anno precedente."La nostra incrollabile attenzione alla costruzione di solide relazioni con i clienti a livello globale, insieme alla gamma di strategie e soluzioni di investimento innovative che offriamo, ha portato a afflussi netti di 3,1 miliardi di dollari durante l'anno - ha commentato il CEO Luke Ellis - Ciò nonostante i chiari venti contrari altrove nel settore della gestione patrimoniale. Le nostre strategie di investimento ha fornito un; le nostre strategie di rendimento assoluto hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, determinando un aumento del 4% degli assets under management dagli alternatives".