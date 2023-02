Moncler, utile 2022 balza a 606 milioni. Ricavi oltre 2,6 miliardi

Moncler

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2022 con una crescita deidel 25% a cambi costanti a 2,603 miliardi conto i 2,046 miliardi nel 2021. L'è pari a 774,5 milioni, per un'incidenza sui ricavi del 29,8% da 603,13 milioni l'anno precedente, per un'incidenza sui ricavi del 29,5%.L'è risultato pari a 606,7 milioni rispetto 411,43 milioni nel 2021, inclusivo anche di un beneficio fiscale straordinario di 92,3 milioni per il riallineamento del valore fiscale del marchio Stone Island.Il CdA ha approvato la distribuzione di undi 1,12 euro per azione.. Sono orgoglioso di presentare oggi degli ottimi risultati, il cui valore è ancora più significativo se consideriamo il complicato contesto in cui sono stati raggiunti"- ha detto ilin cui operiamo,, con la consapevolezza di poter contare su una organizzazione flessibile e reattiva e su una chiara visione strategica la cui priorità resta continuare a rafforzare i nostri brand, coinvolgendo e inspirando sempre nuove community, Beyond Fashion, Beyond Luxury".