Positiva Wall Street ma crescono dubbi su proseguimento rally

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.982 punti. In rialzo il(+0,74%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,38%).Nonostante la seduta positiva, gli investitori continuano a interrogarsi sulla possibilità di un mercato ribassista in vista. "Sembra chepoiché l'economia appare ancora troppo forte per riprendere le tendenze alla disinflazione - hanno scritto gli analisti di Oanda in una nota - La Fed ha ancora molto lavoro da fare e questo dovrebbe essere un ambiente difficile per le azioni".I trader stanno ora prevedendo che iquest'anno, rispetto a circa il 5% appena un mese fa. Ieri, il governatore della Federal Reserve Philip Jefferson ha mantenuto fermamente l'obiettivo di inflazione del 2% della banca centrale.Al top tra i(+1,61%),(+1,15%),(+0,87%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,10%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,95%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.Tra i(+10,45%),(+6,47%),(+5,92%) e(+5,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,74%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,17%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,14%.Tentenna, che cede l'1,15%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 5,8%; preced. 6,8%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)15:45: PMI Chicago (atteso 45 punti; preced. 44,3 punti)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 108,5 punti; preced. 107,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,8 punti; preced. 46,9 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 48 punti; preced. 47,4 punti).