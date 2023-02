Wizz Air cancelli i voli con la Moldavia

(Teleborsa) -rinuncia ai collegamenti con la Moldavia e annuncia la. La decisione è stata assunta dalla compagnia aerea in considerazione dei possibili rischi legati alla sicurezza dello spazio aereo del Paese. Wizz Air avrebbe intenzione di dirottare i voli nella città rumena di Iasi, che dista circa 150 km da Chisinau.Immediata la reazione dell’autorità moldava per l’aviazione civile, che ha emanato una nota deplorando il comportamento di Wizz Aier, evidenziando che "dopo aver analizzato i rischi, le agenzie governative hanno stabilito che i voli nello spazio aereo nazionale possono essere effettuati in sicurezza seguendo una serie di procedure e si rammaricano dell’improvvisa decisione di Wizz Air".Altrettanto immediata la contro risposta della compagnia aerea: "La sicurezza dei passeggeri e del personale rimangono la nostra priorità. In seguito ai recenti sviluppi in Moldavia e l’alto ma non immediato rischio nello spazio aereo del Paese, è stata presa la difficile ma responsabile decisione di sospendere tutti i voli verso Chisinau a partire dal 14 marzo".